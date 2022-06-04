В социальных сетях он поделился размышлениями о планах перенести концерт с арены Avia Solutions Group на открытое пространство. Правда, подробную информацию он пока не представил, только упомянул, что все приобретенные билеты будут действительны.
"Дорогие друзья. Я думаю о переносе моего концерта в Вильнюсе, который состоится 3 сентября, под открытое небо. Поскольку это комплексный технический и логистический процесс, более подробной информацией буду располагать в ближайшее время. Вне всякого сомнения, билеты, которые вы уже купили, будут действовать", – писал Мамонтовас.
Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra переносит концерт с арены Avia Solutions Group на арену "Жальгирис" в Каунас.
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