В социальных сетях он поделился размышлениями о планах перенести концерт с арены Avia Solutions Group на открытое пространство. Правда, подробную информацию он пока не представил, только упомянул, что все приобретенные билеты будут действительны.

"Дорогие друзья. Я думаю о переносе моего концерта в Вильнюсе, который состоится 3 сентября, под открытое небо. Поскольку это комплексный технический и логистический процесс, более подробной информацией буду располагать в ближайшее время. Вне всякого сомнения, билеты, которые вы уже купили, будут действовать", – писал Мамонтовас.

Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra переносит концерт с арены Avia Solutions Group на арену "Жальгирис" в Каунас.