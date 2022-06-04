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В социальных сетях началась дискуссия об арене Avia Solutions Group, которую связывают с кремлевским режимом, поэтому перенести запланированный концерт решил и литовский исполнитель Андрюс Мамонтовас.
Andrius Mamontovas (Galapagai festivalio organizatorių nuotr.)
Andrius Mamontovas (Galapagai festivalio organizatorių nuotr.)

В социальных сетях он поделился размышлениями о планах перенести концерт с арены Avia Solutions Group на открытое пространство. Правда, подробную информацию он пока не представил, только упомянул, что все приобретенные билеты будут действительны.

"Дорогие друзья. Я думаю о переносе моего концерта в Вильнюсе, который состоится 3 сентября, под открытое небо. Поскольку это комплексный технический и логистический процесс, более подробной информацией буду располагать в ближайшее время. Вне всякого сомнения, билеты, которые вы уже купили, будут действовать", – писал Мамонтовас.

Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra переносит концерт с арены Avia Solutions Group на арену "Жальгирис" в Каунас.

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