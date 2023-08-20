Вскоре вернется характерная литовскому лету температура

Местами пройдут кратковременные дожди, летние дожди с грозами, кое-где ливни будут сильными, возможен град. Днем будет 27-32 градусов тепла, на западе - 24-26 градусов. Самой жаркой погода будет в Мариямпольском, Каунасском, Каунасском, Паневежском, Вильнюсском и Алитусском округах.

В понедельник ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт, он вытеснит жаркую погоду. Ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, ночью будет 15-20 градусов тепла.

В понедельник днем будет облачно с прояснениями, только после обеда облачность уменьшится. На большей части страны пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днем будет 23-27, на западе 20-22 градуса тепла.