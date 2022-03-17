Вскоре в Литве могут пересмотреть карантинные ограничения, поднимут и вопрос масок

Представители Минздрава встретятся с членами комитета в среду.

"Не хочется, чтобы из-за войны ярче проявились проблемы коронавируса. Мы уже слышали о появлении еще одной мутации – смеси дельты и омикрона – хочется знать, насколько это опасно. Для этого и назначено заседание на среду, чтобы выслушать, что будут делать, и какая ситуация. Тогда выступим с рекомендациями", – сказал он.

"Я занимаю осторожную позицию, снять-то легко, но вот есть информация по новой мутации, может, надо подождать неделю, посмотреть, насколько это тяжелая и заразная форма. Тогда и надо принимать решения, поскольку надеть маску в помещении, например, во время работы в том же парламенте, несложно. Может быть, это защищает от заражений. Но немалая часть жителей уже переболела, поэтому очевидно, что ограничений должно стать меньше, но это и происходит. Мероприятия, поездки и т.д. не ограничены", – сказал Матулас.

Он повторил, что сначала выслушает всю информацию, а потом сможет выступить с предложениями. Правда, он сказал, что больше послаблений может быть ближе к концу месяца.

"Это будет, если тенденция будет такой неплохой, как сейчас. Больницы не переполнены, в реанимациях тоже все хорошо, только смертность у нас несколько выше, выясняем причины. Если ситуация будет последовательно улучшаться, и мутация неопасная, то в ближайшем месяце ограничений не останется", - заметил Матулас.

Он подтвердил, что если ситуация будет хорошей, не останется и масок.