Вскоре после летнего солнцестояния наступит "клубничное" полнолуние

В этом году солнцестояние совпадает с началом полнолуния и появлением Луны над горизонтом. Интересно, что чем ближе полнолуние к солнцестоянию, тем ниже, т.е. ближе к горизонту, находится Луна. Это очень яркий визуальный эффект – ведь Солнце сейчас достигает высшей точки над горизонтом, а Луна – низшей.
По данным day.lt, полнолуние начинается 20 июня. Согласно данным программы Stellarium, полная Луна над горизонтом лучше всего будет видна ночью 21-22 июня, когда сядет Солнце, около полуночи и еще пару часов после нее. Полнолуние будет длиться до 27 июня.