Вскоре начнется ремонт дороги Via Lietuva у границы с Польшей

На минувшей неделе Via Lietuva подписала договор о ремонте последнего участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей. Планируется, что интенсивные работы начнутся уже в начале июня и завершатся во второй половине следующего год. Проект по модернизации этой дороги по количеству новой инфраструктуры и скорости строительства - самый масштабный за все время независимости Литвы.