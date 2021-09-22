Всемирный день без автомобиля - некоторые города сделали общественный транспорт бесплатным

Центр медицинских наук и профилактики заболеваний отмечает, что в этот день хотят обратить внимание общества на негативное влияние транспорта на окружающую среду и здоровье людей, жителей призывают участвовать в создании более безопасного окружения – хотя бы один день в году провести без автомобиля, ходить пешком, ездить на велосипеде.
В первый раз акция "В городе - без автомобиля" прошла во Франции в 1998 году. А в 2000 г. она уже проходила в 760-ти европейских городах. В 2000 году Европейская Комиссия распространила кампанию на всю территорию Европейского Союза. 22 сентября был объявлен Всемирным днем без автомобиля.
Этот день в Литве отметят многие муниципалитеты. В Вильнюсе на Лукишкской площади пройдет урок "Давайте вместе двигаться на переменах". Часть проспекта Гедиминаса будет открыта только для пешеходов и велосипедистов.
В Шяуляй пройдет гонка "Выбирай и двигайся!", которую организует компания Busturas. От ТЦ Akropolis до Площади Возрождения в гонке будут принимать участие 5 человек – один будет бежать, другой ехать на самокате, третий на велосипеде, четвертый на машине, а пятый - на автобусе.
Каунасцы в этот день смогут бесплатно испытать водный транспорт – поплавать на судне "Жальгирис", которое каждых два часа будет курсировать от храма Витаутаса до места слияния Немана и Невежисе и обратно.
В день без автомобиля общественный транспорт в Каунасе, Паневежисе, Пакруоисе, Паланге, Кедайняй, Йонишкисе, Мариямполе, Шяуляй, Кайшядорисе, Радвилишкисе, Утене и Йонаве будет бесплатным. В Плунге общественный транспорт бесплатный круглый год.
Центр медицинских наук и профилактики заболеваний призывает жителей 22 сентября отметить вместе и пересесть на общественный транспорт, велосипед, самокат или ходить пешком.
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