08 августа 2023 г. 14:24

Всемирно известная ученая литовского происхождения ищет место для открытия центра обучения в Литве

 
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Prof. Birutė Galdikas
Prof. Birutė Galdikas

Профессор Бируте Галдикас и ее фонд ищет место для открытия центра обучения в Литве. Требований к месту немного: место не должно быть далеко от Вильнюса или Каунаса, пишет Made in Vilnius.

"Профессор Галдикас и фонд ищут место для своей деятельности. Мы хотим открыть центр обучения на природе. Для нас важно, чтобы была природа, водоем, чтобы место не было вдалеке от больших городов (Вильнюса, Каунаса). Может, Ты тот любящий природу человек, который может помочь осуществлению идеи и найти подходящий объект?", – сказано на странице Галдикас в фейсбуке.

На ее просьбу уже отреагировало немало людей. Некоторые предлагают заброшенные места, которые можно вернуть к жизни, а некоторые - объекты, которые продают муниципалитеты или частные лица.

Бируте Галдикас - всемирно известная ученая, антрополог литовского происхождения, самая известная исследовательница орангутанов. В XX в. в Индонезии она основала центр наблюдения за орангутанами. Ее труды были собраны в 6 книг, о Галдикас сняты документальные фильмы в США, Индонезии, Японии, Италии, Франции, Австралии.

Prof. Birutė Galdikas
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