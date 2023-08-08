Всемирно известная ученая литовского происхождения ищет место для открытия центра обучения в Литве

"Профессор Галдикас и фонд ищут место для своей деятельности. Мы хотим открыть центр обучения на природе. Для нас важно, чтобы была природа, водоем, чтобы место не было вдалеке от больших городов (Вильнюса, Каунаса). Может, Ты тот любящий природу человек, который может помочь осуществлению идеи и найти подходящий объект?", – сказано на странице Галдикас в фейсбуке.