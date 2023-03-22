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В конфликте между Константинопольским и Московским православными патриархатами Вселенский патриарх Варфоломей I стремится к созданию собственной структуры - экзархата - в Литве. В ходе завершившегося в среду, 22 марта, трехдневного визита в это балтийское государство патриарх подписал соглашение о сотрудничестве с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, целью которого правительство Литвы назвало "укрепление и развитие сотрудничества в важных для обеих сторон областях, чтобы облегчить реализацию свободы совести и вероисповедания для верующих православной конфессии в Литве".
Visuotinis patriarchas Baltramiejus
Visuotinis patriarchas Baltramiejus
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата Вселенского Патриархата в Литве", - указывается в заявлении Варфоломея по итогам встречи с Шимоните. Католическое новостное агентство KNA отмечает, что Константинопольский патриархат преследует цель создания православной церковной структуры под своим суверенитетом для того, чтобы вывести находящуюся там православную церковь из-под влияния Москвы.

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На сегодняшний день Литовская православная церковь имеет статус епархии Русской православной церкви. Однако несколько месяцев назад ее руководство обратилось к Москве с просьбой предоставить ей большую независимость.

В феврале в особую юрисдикцию (омофор) Вселенского Константинопольского патриархата уже были приняты пять литовских православных священников, лишенные ранее сана в связи с антивоенной позицией, в том числе критикой в адрес патриарха Кирилла.

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Deutsche Welle

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