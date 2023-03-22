"Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата Вселенского Патриархата в Литве", - указывается в заявлении Варфоломея по итогам встречи с Шимоните. Католическое новостное агентство KNA отмечает, что Константинопольский патриархат преследует цель создания православной церковной структуры под своим суверенитетом для того, чтобы вывести находящуюся там православную церковь из-под влияния Москвы.

На сегодняшний день Литовская православная церковь имеет статус епархии Русской православной церкви. Однако несколько месяцев назад ее руководство обратилось к Москве с просьбой предоставить ей большую независимость.

В феврале в особую юрисдикцию (омофор) Вселенского Константинопольского патриархата уже были приняты пять литовских православных священников, лишенные ранее сана в связи с антивоенной позицией, в том числе критикой в адрес патриарха Кирилла.