Как в четверг на пресс-конференции заявил глава Государственной службы контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис, с 27 декабря по 28 января получено 297 сообщений о реакции на вакцину компаний Pfizer и BioNTech, а о реакции на вакцину компании Moderna - 13 сообщений. В одном сообщении не указано, на какую вакцину возникла нежелательная реакция.

"Это (небольшое количество сообщений о реакции на вакцину компании Moderna) связано с тем, что ее использование началось только 18 января", - разъяснил он.

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Г. Андрулёнис отметил, что сообщения о нежелательных реакциях составили около "0,37% от всех использованных доз". По данным ГСКЛ, в оцениваемый период было использовано свыше 84 тыс. доз вакцин.

Он также добавил, что в этой сфере данные Литвы не являются исключением по сравнению с другими странами Европы.

Из всех полученных в Литве сообщений, 298 квалифицируются как легкие или средней тяжести, 13 - как тяжелые.