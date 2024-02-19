Все в одном месте о пособиях и социальных услугах

Информация на сайте актуальна для всех людей - тех, кто воспитывает детей, кто решил усыновить ребенка или взять под опеку, кто потерял работу или испытывает финансовые трудности, кто болен или ухаживает за членом семьи, кто хочет купить или арендовать свое первое жилье, кто достиг преклонного возраста или потерял близкого человека.
Для тех, у кого есть дети, на сайте представлена информация о пособиях по материнству, отцовству и уходу за ребенком, их размерах и порядке выплаты, единовременной выплате при рождении ребенка, детских деньгах, бесплатном школьном питании и поддержке школьных принадлежностей, а также о Семейной карте (Šeimos kortelė). Если вы решили усыновить или взять под опеку ребенка, вы узнаете о пособиях, на которые вы имеете право, а если вы являетесь приемным ребенком, то о единовременном пособии на обустройство по достижении совершеннолетия.
Семьи с детьми также узнают, какие услуги по укреплению семьи доступны. Например, обучение готовности к жизни в семье и родительским навыкам, психосоциальная поддержка, семейная медиация, социальный дневной уход и другие услуги, доступные во всех муниципалитетах страны. Любая семья в Литве имеет право на получение базового пакета услуг.
Те, кто ухаживает за близким человеком, найдут информацию о пособиях по болезни и их размерах, а те, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, - о социальных гарантиях, на которые они имеют право в случае болезни. Они узнают, когда им полагаются пособия по уходу за больным членом семьи, а также на какие льготы и компенсации они имеют право в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.
Вы также найдете информацию о социальных услугах для себя или близкого человека. Помимо общих социальных услуг, таких как информирование, консультирование, посредничество и представительство, вы также узнаете о таких специфических услугах, как транспорт, помощь с питанием и одеждой, если это необходимо. Если трудно совмещать работу и личные интересы с уходом за близким человеком, можно запросить дополнительную помощь в виде периодического социального обслуживания на дому или в учреждении социального обслуживания, а также услуги временного ухода. Вы найдете информацию о том, где можно получить эмоциональную психологическую поддержку.
На сайте можно узнать о всех видах пенсий и их размерах: пенсия по старости, досрочная пенсия по старости, вдовья пенсия, пенсия по инвалидности, государственная пенсия, надбавки для получателей самых низких пенсий. Они найдут информацию о положенных им компенсациях за отопление, горячую и холодную воду и т. д. Здесь также представлена информация о социальных услугах для пожилых людей, о том, нужно ли платить и в каком размере, куда обращаться. Если вам нужна помощь, вы найдете информацию о том, как определить потребность в социальных услугах.
Люди с ограниченными возможностями могут узнать о денежных пособиях, на которые они имеют право: пенсия по инвалидности, пенсия по инвалидности по линии социального страхования, целевая компенсация расходов на уход или помощь по уходу, компенсация и льготы на адаптацию автомобиля, дома или среды обитания, а также финансовая поддержка студентов-инвалидов. Приводится также краткое описание общих и специфических услуг, которые люди с ограниченными возможностями могут получить дома, в учреждениях, неправительственных организациях или в обществе.
Люди, потерявшие работу, узнают, когда они имеют право на долгосрочное пособие по трудоустройству и кто имеет право на пособие по социальному страхованию на случай безработицы. Они также узнают о государственной поддержке в получении новой квалификации, повышении квалификации или новых навыков, а также о возможностях создания собственного рабочего места.
Они также узнают, какие бесплатные услуги на рынке труда они могут получить в службе занятости. Они получат информацию о возможностях обучения и подготовки, им помогут принять решение о выборе профессии или переподготовке, а также узнают о мерах поддержки занятости и условиях участия в них.
Люди, оказавшиеся в затруднительном материальном положении, найдут информацию о денежной социальной помощи, социальных пособиях, критериях получения компенсации расходов на отопление, горячее водоснабжение и питьевую воду, дополнительном пособии на детские деньги, бесплатном питании для детей, компенсации за аренду жилья, государственной поддержке молодой семьи, собирающейся приобрести первое жилье.
Те, кто потерял близкого человека, узнают о пособии на погребение, вдовьей и сиротской пенсиях, страховых выплатах после смерти застрахованного лица и поддержке при доставке останков умершего из-за границы, а также о том, куда обращаться за получением этих выплат.