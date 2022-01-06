Все учреждения, где есть семейные врачи, будут прививать жителей от COVID-19

В Литве действует 415 государственных и частных учреждений, в которых работают семейные врачи, из них больше 350 уже прививают жителей от COVID-19, и это число постоянно растет. О правилах регистрации на прививку учреждения должны сообщать на своих сайтах и в помещении на видном месте.

Если в учреждении больше 3000 пациентов, то учреждение должно подключиться к единой системе регистрации на прививку от ковида: значит, пациенты смогут регистрироваться на сайте http://www.koronastop.lt или по номеру 1808. Если пациентов меньше – жители смогут звонить в поликлинику и записаться на прививку.

До сих пор услуги вакцинации предоставляли выделенные муниципалитетом поликлиники.