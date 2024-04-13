Все о работе украинского снайпера. Сотрудник СБУ рассказал о снайперских дуэлях, особых навыках и событиях в Авдеевке

Он вспоминает, что первым его командиром и инструктором стал офицер с позывным Хантер. Этот офицер уже позднее стал известным благодаря другим спецоперациям украинского ведомства. Так Хантер в 2023 году вместе с главой СБУ Василием Малюком выступил одним из авторов атаки морскими дронами по Керченскому мосту.

Так продолжалось до 2013 года, пока Кокос наконец-то смог попасть в СБУ. Вначале он не занимался боевой работой, но в 2014 году с началом войны на востоке, когда СБУ сформировала батальон спецназначения, Кокос присоединился к нему в качестве снайпера.

В гражданской жизни Кокос работал юристом, затем руководителем предприятия – занимался вторичным сырьем. Но его мечта не давала покоя – он хотел стать бойцом днепропетровского Центра спецопераций (ЦСО) "А" СБУ. Четыре раза он подавал документы, но не проходил.

Среди них 40-летний снайпер СБУ с позывным Кокос из Днепра. Свою фамилию он не называет, однако рассказывает, как проходила подготовка снайперов на протяжении десяти лет.

Впрочем, в последующем он переоценил свои "страдания", полагая, что таким образом приобрел много полезных навыков.

"Командир мог в течение 9–10 часов гонять нас на полигоне, на котором плюс 40 градусов. Мы занимались и на обратном маршруте следования просили у него остановиться, – воды попить. А он отвечал: нет. В дальнейшем группа, так и не утолив жажду, прибывала на базу, переодевалась и выходила на ночные занятия!", – вспоминает Кокос.

Кокос вспоминает, что тогда Хантер обучал вновь созданное снайперское подразделение, а тренировки проходили, как в голливудском фильме. Основную цель, которую командир ставил перед снайперами – это тренировки настоящих универсальных солдат. Так Хантер добивался того, чтобы его подопечные не обращали внимания ни на голод, ни на холод, контролировали страх и усиливали выдержку.

О принципе работы снайпера он рассказывает таким образом – смена на боевой позиции длится по 2−3 часа, в течение которых нельзя двигаться, а снайперу отрывать взгляд от сектора наблюдения в прицеле.

"Однажды вражеский снайпер выстрелил первым. Оказалось, что мы смотрели друг на друга, но он был в блиндаже в темноте на дистанции 960 метров! Я увидел едва заметную вспышку от выстрела, поэтому инстинктивно немного отвел голову от прицела. Благодаря этому пуля прошла по шлему, оставив на нем глубокий след", – рассказывает Кокос.

При этом современная специфика снайпера разнообразна и выходит за границы стандартной устоявшейся модели снайперской дуэли. Но и тут Кокосу есть что рассказать. У него было несколько таких дуэлей, и каждая из них полна трагизма.

Кокос поясняет, что группе снайперов приходилось выполнять не только классическую снайперскую работу, но и работать по вражеским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), российским снайперам, их бронетехнике.

Однако снайперы СБУ установили в окопах магазинные манекены, одетые в балаклавы и военную форму. Их "тела" были наполнены химической смесью и нагреты до температуры около 36,6 градуса Цельсия. Отличить этих "солдат" от настоящих с помощью инфракрасной камеры было практически невозможно.

В то же время россияне опасались приближаться к украинским войскам на расстояние менее километра, что затрудняло их обнаружение.

По воспоминаниям Кокоса, после так называемой "заморозки" боевых действий на восточной линии соприкосновения в 2015 году, российские снайперы стали для обучения приезжать на окраины Донецка и Мариуполя.

При этом в снайперской работе, отмечает Кокос, важны не только параметры воздуха, такие как влажность и сила ветра, но даже такие "мелочи", как температура пороха в патроне и пульсация ладони стрелка, которая в "виде вертикальной вибрации передается на ствол оружия".

Как объясняет Кокос, манекены также были оснащены роботизированными руками.

В те годы Кокос также пережил решающую схватку со снайперами на Донбассе. Группа СБУ вошла на одну из позиций в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания Кокос стал свидетелем того, как вражеские снайперы открыли огонь по украинским солдатам; к счастью для военнослужащих ВСУ, враг в них не попал.

А удача была на стороне Кокоса – он поразил противника с расстояния 315 метров. Как он объясняет, "я выстрелил и по радиоперехвату уже узнал, что российский снайпер "Лебедь" был уничтожен".