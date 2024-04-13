Все о работе украинского снайпера. Сотрудник СБУ рассказал о снайперских дуэлях, особых навыках и событиях в Авдеевке

Среди них 40-летний снайпер СБУ с позывным Кокос из Днепра. Свою фамилию он не называет, однако рассказывает, как проходила подготовка снайперов на протяжении десяти лет.
В гражданской жизни Кокос работал юристом, затем руководителем предприятия – занимался вторичным сырьем. Но его мечта не давала покоя – он хотел стать бойцом днепропетровского Центра спецопераций (ЦСО) "А" СБУ. Четыре раза он подавал документы, но не проходил.
Так продолжалось до 2013 года, пока Кокос наконец-то смог попасть в СБУ. Вначале он не занимался боевой работой, но в 2014 году с началом войны на востоке, когда СБУ сформировала батальон спецназначения, Кокос присоединился к нему в качестве снайпера.
Он вспоминает, что первым его командиром и инструктором стал офицер с позывным Хантер. Этот офицер уже позднее стал известным благодаря другим спецоперациям украинского ведомства. Так Хантер в 2023 году вместе с главой СБУ Василием Малюком выступил одним из авторов атаки морскими дронами по Керченскому мосту.
Кокос вспоминает, что тогда Хантер обучал вновь созданное снайперское подразделение, а тренировки проходили, как в голливудском фильме. Основную цель, которую командир ставил перед снайперами – это тренировки настоящих универсальных солдат. Так Хантер добивался того, чтобы его подопечные не обращали внимания ни на голод, ни на холод, контролировали страх и усиливали выдержку.
"Командир мог в течение 9–10 часов гонять нас на полигоне, на котором плюс 40 градусов. Мы занимались и на обратном маршруте следования просили у него остановиться, – воды попить. А он отвечал: нет. В дальнейшем группа, так и не утолив жажду, прибывала на базу, переодевалась и выходила на ночные занятия!", – вспоминает Кокос.
Впрочем, в последующем он переоценил свои "страдания", полагая, что таким образом приобрел много полезных навыков.
Кокос поясняет, что группе снайперов приходилось выполнять не только классическую снайперскую работу, но и работать по вражеским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), российским снайперам, их бронетехнике.
При этом современная специфика снайпера разнообразна и выходит за границы стандартной устоявшейся модели снайперской дуэли. Но и тут Кокосу есть что рассказать. У него было несколько таких дуэлей, и каждая из них полна трагизма.
"Однажды вражеский снайпер выстрелил первым. Оказалось, что мы смотрели друг на друга, но он был в блиндаже в темноте на дистанции 960 метров! Я увидел едва заметную вспышку от выстрела, поэтому инстинктивно немного отвел голову от прицела. Благодаря этому пуля прошла по шлему, оставив на нем глубокий след", – рассказывает Кокос.
О принципе работы снайпера он рассказывает таким образом – смена на боевой позиции длится по 2−3 часа, в течение которых нельзя двигаться, а снайперу отрывать взгляд от сектора наблюдения в прицеле.
При этом в снайперской работе, отмечает Кокос, важны не только параметры воздуха, такие как влажность и сила ветра, но даже такие "мелочи", как температура пороха в патроне и пульсация ладони стрелка, которая в "виде вертикальной вибрации передается на ствол оружия".
Последний показатель особенно важен, когда цель находится на большом расстоянии.
Военные навыки
По воспоминаниям Кокоса, после так называемой "заморозки" боевых действий на восточной линии соприкосновения в 2015 году, российские снайперы стали для обучения приезжать на окраины Донецка и Мариуполя.
В то же время россияне опасались приближаться к украинским войскам на расстояние менее километра, что затрудняло их обнаружение.
Однако снайперы СБУ установили в окопах магазинные манекены, одетые в балаклавы и военную форму. Их "тела" были наполнены химической смесью и нагреты до температуры около 36,6 градуса Цельсия. Отличить этих "солдат" от настоящих с помощью инфракрасной камеры было практически невозможно.
Как объясняет Кокос, манекены также были оснащены роботизированными руками.
В те годы Кокос также пережил решающую схватку со снайперами на Донбассе. Группа СБУ вошла на одну из позиций в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания Кокос стал свидетелем того, как вражеские снайперы открыли огонь по украинским солдатам; к счастью для военнослужащих ВСУ, враг в них не попал.
А удача была на стороне Кокоса – он поразил противника с расстояния 315 метров. Как он объясняет, "я выстрелил и по радиоперехвату уже узнал, что российский снайпер "Лебедь" был уничтожен".
После начала полномасштабной войны, в конце марта 2022 года снайперская группа Кокоса была направлена в Харьковскую область. В то время ВСУ останавливали продвижение противника под Барвенково, а у украинских военных не было полноценных сил. Россияне имели 20-кратное преимущество в численности войск и использовали тяжелую технику, которой не хватало защитникам. Поэтому нужны были хорошо обученные, универсальные бойцы, которыми и стали спецназовцы ЦСО "А" СБУ.
"Мы приложили максимум усилий – маневрировали, показывали, что нас здесь много, минировали даже в тылу врага, вели разведку и корректировали огонь артиллерии", – рассказывает Кокос об операции под Барвенково.
Ему и его товарищам даже пришлось останавливать прорыв танковых колонн. К несчастью, впоследствии Кокос попал под ракетный обстрел – получил тяжелые ранения, долго лечился.
Но затем в 2023 году вернулся после длительного выздоровления и в начале зимы 2024 года его отправился в Авдеевку. Позиция находилась в руинах местного промышленного комплекса. Там спецназ СБУ контролировал небольшой участок линии фронта. Кокос говорит, в день стабильно уничтожалось по 15 российских солдат на этом маленьком участке.
"Вся местность там усеяна мертвыми русскими", – описывает те события снайпер.
Сейчас он продолжает защищать Украину от российского агрессора, принимая участие в боях на наиболее сложных участках фронта.
"Мы воюем на своей земле, ради победы, за наши семьи, за нашу независимость. И мы, снайперы, совершенствуемся, тренируемся, чтобы сохранить больше жизней нашей пехоты и уничтожить как можно больше врагов", – завершает Кокос.