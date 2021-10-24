Последние данные Ассоциации банков Литвы показывают, что литовцы по-прежнему успешно попадаются на крючок мошенников.

"Во-первых, люди сами проводят больше времени в киберпространстве. Другое дело, что технологии мошенников также значительно улучшаются, и чем больше они преуспевают, тем больше ресурсов они направляют на мошеннические атаки в Литве", - прокомментировала LNK Эйвиле Чипкуте, президент Ассоциации банков Литвы.

По сравнению с прошлым годом количество случаев смс-мошенничества в этом году увеличилось более чем в пять раз. Последние похожи на банк или другие учреждения. Они используются для получения данных для входа в онлайн-банкинг или для подтверждения переводов мошенникам.

Только в августе-июле мошенники таким образом получили от жителей почти полмиллиона. Подсчитано, что мошенники в среднем выманивают у одного жителя 900 евро с помощью текстовых сообщений, около 3 тысяч - звонками, и около 1,8 тыс евро - предлагая мошеннические инвестиции.

Старая схема, когда якобы родственники, попавшие в ДТП, просят денег, по данным Департамента статистики, сейчас составляют лишь очень небольшую часть - всего 3% от всех случаев мошенничества, но мошенники не дремлют и становится все более умными. Предлагает инвестировать в криптовалюту, просят подтвердить ссылки на некую посылку, а летом придумали новый, доселе неиспользованный метод.

"Представлялись сотрудникам банка, обычно сотрудниками Swedbank, говорили по-русски и убеждали, что с транзакциями или средствами человека что-то не так, мол необходимо проверить, поэтому нужно предоставить данные для входа в систему", - сказал Олег Бикбаев, глава Отдела по уголовным делам полиции Литвы.

Полиция отмечает, что сотрудники банка не имеют права запрашивать данные для входа в систему. Еще одна популярная стратегия - романтические аферы в социальных сетях.

"Представляется богатым врачом, богатым банковским служащим, и так происходит общение. После этого общения просят деньги, человек очаровывается, чаще женщина. Он отправляет свои фотографии", - сказал О. Бикбаев.

О том, что романтика может вскружить голову, свидетельствует мошенничество, совершенное всего месяц назад, на которое попалась женщина лет восьмидесяти. Она познакомилась в Skype с мошенником, который представился 17-летним американцем. Они общались друг с другом с помощью переводчика, мошенник просил денег на поездку в Литву, чтобы мог навестить женщину и пообщаться вживую.

Тогда опьяненная внимание женщина перевела аферисту почти 50 тысяч евро. Правда, от увеличения числа случаев мошенничества страдают не только жители, но и бизнес. По оценкам Swedbank, в этом году он вернул клиентам 1 миллион евро, который был присвоен мошенниками.

"Если вы компания и у вас есть какие-то поставщики, вы им доверяете - именно здесь появляются мошенники, которые берут на себя переписку и притворяются этими поставщиками или покупателями. Затем счета подделываются, их номера и предприятия производят платежи, не зная, что переводят деньги мошенникам", - сказал LNK представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Полиция предостерегает от переписки с незнакомыми людьми, предупреждает не открывать неизвестные ссылки, никому не раскрывает личные банковские реквизиты и немедленно сообщать в полицию, если подозреваете мошенничество. В противном случае вернуть деньги практически невозможно.