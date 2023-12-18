Все меньше людей утверждают, что дела в Литве улучшаются

За месяц (по сравнению с октябрем 2023 г.) на 4% увеличилось число жителей, считающих, что дела в стране ухудшаются, а по сравнению с опросом, проведенным год назад (ноябрь 2022 г.), число утверждающих, что ситуация в Литве с последнее время ухудшается, сократилось на 9%.

Положительно ситуацию в стране чаще оценивает молодежь и жители правых взглядов, отрицательно – жители сельской местности и польской национальности.

То, что в Литве дела обстоят лучше, чаще указывают молодые люди до 30 лет (31% считает, что дела идут лучше), жители крупных городов (24%), респонденты с высшим образованием (32%) и люди с самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц (28%), руководители (29%), учащаяся молодежь (47%), жители правых взглядов (33%).

То, что в Литве дела обстоят хуже, чаще указывают жители старше 50 лет (82% считают, что дела в стране ухудшаются), жители сельских местностей (83%), безработные и домохозяйки (81%), пенсионеры (83%), жители польской национальности (94%).