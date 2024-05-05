Все еще по-летнему тепло, но не забудьте зонтик: будет дождь

Во второй половине дня на юго-западе страны местами выпадет кратковременный, но довольно интенсивный летний дождь. Там, где интенсивность облаков будет сильнее всего, дождь будет сопровождаться раскатами грома.
Во многих местах ветер, не нашедший постоянного направления, почти не будет ощущаться, но там, где грозовые тучи будут более активны, возможно, усиление ветра до 15-18 м/с.
Ожидается, что вероятность этих опасных явлений будет наиболее высокой в юго-западных районах. По-прежнему будет по-летнему тепло – воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
Дождевые облака пройдут по остальным областям в понедельник вечером. До утра во многих местах пройдет кратковременный дождь. Местами дожди будут сильными с грозами и сильными порывами ветра. Температура воздуха понизится до 7-12 градусов.
В понедельник окажемся под воздействием циклона. Недостатка в облаках не будет, особенно в северных регионах. Во многих местах продолжится дождь. На севере ожидаются более навязчивые дожди, тогда как в других местах они будут в основном кратковременными. Местами дожди вновь будут сопровождаться грозами и порывами ветра.
Самая высокая температура во многих местах все же успеет подняться до 15-20 градусов. В пасмурных и дождливых северных регионах будет немного прохладнее – здесь ожидается 11-14 градусов.