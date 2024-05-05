Все еще по-летнему тепло, но не забудьте зонтик: будет дождь

Во второй половине дня на юго-западе страны местами выпадет кратковременный, но довольно интенсивный летний дождь. Там, где интенсивность облаков будет сильнее всего, дождь будет сопровождаться раскатами грома.

Во многих местах ветер, не нашедший постоянного направления, почти не будет ощущаться, но там, где грозовые тучи будут более активны, возможно, усиление ветра до 15-18 м/с.

Ожидается, что вероятность этих опасных явлений будет наиболее высокой в юго-западных районах. По-прежнему будет по-летнему тепло – воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

Дождевые облака пройдут по остальным областям в понедельник вечером. До утра во многих местах пройдет кратковременный дождь. Местами дожди будут сильными с грозами и сильными порывами ветра. Температура воздуха понизится до 7-12 градусов.