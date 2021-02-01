За минувшие сутки изолировали 830 человек, всего в изоляции находится 70 031 человек, информирует Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Было зарегистрировано 49 случаев, когда не удалось выяснить, где человек мог заразиться COVID-19.

Новые очаги за последние сутки зафиксировали в Клайпедской инженерной компании (два случая), а также на клайпедском предприятии пищевой промышленности (два случая).

В воскресенье были зафиксированы случаи, связанные с мариямпольским домом опеки Giedruma, и паллиативным отделением Вилкавишкской больницы.

Были зарегистрированы случаи заболевания, связанные со строительной компанией в Мариямполе, в Клайпеде на предприятиях по обработке древесины, пищевой промышленности, мебельной промышленности, на предприятии, занимающейся судостроительством, обработкой металла, в Вильнюс - на кондитерском предприятии.

Кроме того, были зарегистрированы случаи COVID-19, связанные с клайпедскими детскими садами Inkarėlis, Pumpurėlis, Pušaitė, Puriena, и каунасской школой-детским садом Монтессори.

Были зафиксированы 23 случая заражения в семьях.