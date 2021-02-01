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В воскресенье в Литве установили 355 случаев коронавируса, об этом 1 февраля сообщил Департамент статистики. За сутки от COVID-19скончались 19 человек: 7 женщин и 12 мужчин.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки изолировали 830 человек, всего в изоляции находится 70 031 человек, информирует Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Было зарегистрировано 49 случаев, когда не удалось выяснить, где человек мог заразиться COVID-19.

Новые очаги за последние сутки зафиксировали в Клайпедской инженерной компании (два случая), а также на клайпедском предприятии пищевой промышленности (два случая).

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В воскресенье были зафиксированы случаи, связанные с мариямпольским домом опеки Giedruma, и паллиативным отделением Вилкавишкской больницы.

Были зарегистрированы случаи заболевания, связанные со строительной компанией в Мариямполе, в Клайпеде на предприятиях по обработке древесины, пищевой промышленности, мебельной промышленности, на предприятии, занимающейся судостроительством, обработкой металла, в Вильнюс - на кондитерском предприятии.

Кроме того, были зарегистрированы случаи COVID-19, связанные с клайпедскими детскими садами Inkarėlis, Pumpurėlis, Pušaitė, Puriena, и каунасской школой-детским садом Монтессори.

Были зафиксированы 23 случая заражения в семьях.

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