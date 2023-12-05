Все больше самоуправлений достигают эпидемического порога заболеваемости, самый высокий показатель в Вильнюсском округе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
COVID-19 vakcina
COVID-19 vakcina
ФОТО: AP/Scanpix

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19 растет еженедельно.

По данным Центра на 27 ноября – 3 декабря, общий показатель заболеваемости в стране достиг 1603,0 случая на 100 тыс. жителей, хотя 20-26 ноября он был ниже и составлял 1404,1 случая на 100 тыс. жителей.

Сообщается, что на прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости отмечался в Паневежском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе.

"В настоящее время рост заболеваемости фиксируется не только в Литве, но и в других странах Балтии. Если сравнивать ситуацию за тот же период текущего года и прошлого года, то показатели заболеваемости, госпитализации и смертности схожи", – говорится в пресс-релизе НЦОЗ.

Отмечается, что на прошлой неделе эпидемического порога заболеваемости – 1500 случаев на 100 тыс. жителей – достигли 22 самоуправления.

"Специалисты НЦОЗ сотрудничают с представителями самоуправлений, по данным которых, пока еще ситуация как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях здравоохранения населения (УЗН) нормальная. На сегодняшний день ни одно самоуправление не объявило об эпидемии", – подчеркивается в пресс-релизе.

НЦОЗ напоминает, что эпидемиологическая ситуация в стране оценивается комплексно –с учетом уровней заболеваемости как гриппом, так и COVID-19, а также других ОРВИ.

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