Все больше признаков весны: будет дождливо и тепло

В субботу дожди пройдут во многих районах, интенсивными осадки будут на западе страны, на востоке дождь будет небольшим. Усилится южный, юго-восточный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.

В ночь на воскресенье особых осадков не ожидается, возможен гололед и туман. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем местами пройдут кратковременные небольшие дожди. Днем будет 6-11 градусов тепла.