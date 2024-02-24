Все больше признаков весны: будет дождливо и тепло

 
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Pavasario ženklai
Pavasario ženklai

В субботу над Литвой пройдет циклон, в ближайшие сутки будет облачно и дождливо. Однако будет достаточно тепло.

В субботу дожди пройдут во многих районах, интенсивными осадки будут на западе страны, на востоке дождь будет небольшим. Усилится южный, юго-восточный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.

В ночь на воскресенье особых осадков не ожидается, возможен гололед и туман. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем местами пройдут кратковременные небольшие дожди. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В начале следующей недели погода не изменится. В понедельник местами пройдут дожди, возможен туман и гололед. Ночью будет 0-5, а днем 6-11 градусов тепла.

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