Все больше пациентов медицинских учреждений пользуются услугами по подвозу: дальше — больше

 
ru.DELFI.lt
Gydytojas ir pacientė
Gydytojas ir pacientė
ФОТО: Shutterstock
Некоторым пациентам в силу состояния здоровья трудно самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Это ограничивает их доступ к медицинским услугам. Благодаря инициативе Министерства здравоохранения, уже сейчас часть населения может воспользоваться пилотным проектом, призванным помочь пациентам добираться до медицинских учреждений.

"В рамках реформы внедрения услуг по транспортировке пациентов Минздрав стремится обеспечить доступность медицинских услуг для тех пациентов, которые по состоянию здоровья или по социальным и экономическим причинам не могут пользоваться индивидуальным или общественным транспортом", — говорит Агне Сакалинскене, советник отдела реализации инвестиций Минздрава.

Пилотный проект по подвозу пациентов, стартовавший в августе этого года в 20 муниципалитетах Литвы, постепенно охватил все целевые группы, сначала услуги начали бесплатно предоставлять нуждающимся в гемодиализе и трансплантации, а затем - малообеспеченным людям, людям в возрасте 75 лет и старше. С ноября услуга доступна и для недееспособных людей.

Планируется, что услуга по подвозу позволит жителям небольших муниципалитетов беспрепятственно решать около 80% своих медицинских проблем ближе к дому. А при необходимости жители смогут получить нужные им услуги в других медицинских учреждениях, расположенных за пределами их места жительства.

В настоящее время услуги по транспортировке пациентов предоставляются в Каунасском функциональном регионе здравоохранения и Таурагском уезде. Затем будет проведена оценка эффективности проекта, с последующим расширением услуг. Ожидается, что в масштабах всей Литвы сервис по подвозу пациентов начнет работать с 1 июля 2024 года.

Услугу можно заказать, позвонив по короткому номеру 1808 или связавшись напрямую с контактными лицами каждого участвующего муниципалитета, которые опубликованы на сайте www.1808.lt. Оператор транспортной службы, проверив право пациента на получение услуги, выделит транспортное средство, соответствующее потребностям пациента, и назначит время перевозки. Услуга предоставляется бесплатно.

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