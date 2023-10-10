Все больше городов Литвы сообщает о начале отопительного сезона

В детских садах, школах и в учреждениях здравоохранения Йонавского района отопление включено со вторника.
С 13 октября отопительный сезон начнется в Кедайняйском районе - и в образовательных учреждениях и в жилых домах.
Представитель Каунасского муниципалитета Каролина Сакалаускене сказала, что с четверга в Каунасе начнется отопительный сезон в детских садах, школах, домах социальной опеки и учреждениях здравоохранения. По ее словам, о начале отопительного сезона город намерен объявить в ближайшее время.
"Напомним, что каунасцы могут сами решать, когда начинать отопление. Решение принимается большинством голосов жителей многоквартирного дома. Важно, чтобы температура в домах отвечала нормам гигиены", – сказала Сакалаускене.
Шяуляй включит отопление на этой неделе, а Вильнюс и Клайпеда пока включать отопление не планируют. Со вторника в Вильнюсе и Паневежисе отопление включат в образовательных учреждениях и в учреждениях здравоохранения.