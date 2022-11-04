VSAT: самолет совершил аварийную посадку в Паланге из-за курения в салоне пассажира

Около полуночи с четверга на пятницу сотрудники пограничной группы VSAT Pagėgiai, работавшие в аэропорту Паланги, получили сообщение о том, что самолет, летевший из Копенгагена, столицы Дании, совершит экстренную посадку: причина в том, что в салоне самолета было сильное задымление.
Сообщалось, что 52-летний литовец начал курить в салоне самолета во время полета. В темноте пассажиры, сидевшие вокруг него, подумали, что в самолете что-то горит, и сообщили об этом экипажу.
«Оператору центра управления полетами сообщили, что мужчина, создавший угрозу полету и безопасности других пассажиров, не выполнил требования экипажа», — говорится в сообщении.
Офицеров VSAT попросили помочь в задержании курильщика. Когда самолет приземлился в аэропорту Паланги, пограничники оперативно задержали литовца. Офицеры VSAT вскоре передали мужчину полиции, которая прибыла в аэропорт для расследования инцидента.
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