В июле установлено 485 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности, их было на 111 больше по сравнению с прошлым месяцем.
Среди доминирующих тем - активная внешняя политика Литвы - позиция по вопросу режимов России и Беларуси, поддержка суверенитета Украины, членство в НАТО. Такие сообщения составили 35% от всех случаев дезинформации.
Также отмечалась эскалация негативного имиджа Литвы в СМИ, которые контролирует Беларусь, что было вызвано напряжением в отношениях между странами из-за мигрантов.
Часть каналов враждебной информации формировали имидж Литвы как недемократичной страны, в которой нарушаются права человека. Такая активность может быть связана с приговором суда в деле о шпионаже.
Тема обороны, по мнению военных аналитиков, также постоянно возникала, хотя отмечалось небольшое снижение по сравнению с июнем.
Упоминались во враждебном информационном пространстве и учения НАТО, которые традиционно представляются как несущие угрозу безопасности соседних стран.
Литовские военные аналитики обращают внимание, что в июле достаточно широко обсуждался вопрос о новом генеральном секретаре НАТО, среди кандидатов упоминалась и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
В большинстве статей Литву обвиняют в русофобии, а ее возможное лидерство в НАТО якобы окажет негативное влияние на будущее альянса и плохо повлияет на отношения с Россией.
Во враждебном информационном пространстве было уделено внимание и похоронам партизана Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе, который был приговорен к смертной казни советскими властями. На эту тему зафиксировано 8 случаев дезинформации.
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