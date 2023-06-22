ВРИО министра образования: школы могут проверять содержимое рюкзаков учеников

"Одно из решений в связи с проверками мы упоминали. Есть юридическое регулирование, позволяющее школам установить внутренний порядок, подписать соответствующий договор с родителями и проверять личные вещи учеников", – сказала ВРИО министра образования.

Однако члены фракции Партии труда заметили, что школы не пользуются этой возможностью, чтобы не испортить свою репутацию.

"Трудовик" Андрюс Мазуронис интересовался, может ли Министерство науки, образования и спорта до начала учебного года подготовить базовые условия, которые включат во все договоры между школами и родителями.

"Есть возможность до осени подготовить перечень базовых условий, которые должны быть в договоре – обязан подписать договор с разрешениями на проверку вещей", – сказал депутат.

Добровальская считает, что в этом нет потребности, поскольку сами школы могут и без дополнительных условий проверять вещи учащихся.