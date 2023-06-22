ВРИО министра образования: школы могут проверять содержимое рюкзаков учеников

"Одно из решений в связи с проверками мы упоминали. Есть юридическое регулирование, позволяющее школам установить внутренний порядок, подписать соответствующий договор с родителями и проверять личные вещи учеников", – сказала ВРИО министра образования.
Однако члены фракции Партии труда заметили, что школы не пользуются этой возможностью, чтобы не испортить свою репутацию.
"Трудовик" Андрюс Мазуронис интересовался, может ли Министерство науки, образования и спорта до начала учебного года подготовить базовые условия, которые включат во все договоры между школами и родителями.
"Есть возможность до осени подготовить перечень базовых условий, которые должны быть в договоре – обязан подписать договор с разрешениями на проверку вещей", – сказал депутат.
Добровальская считает, что в этом нет потребности, поскольку сами школы могут и без дополнительных условий проверять вещи учащихся.
"Не надо каждый раз вызывать полицию. Школьный работник или глава школы имеет право попросить у ученика показать личные вещи, при проверке должны присутствовать еще два свидетеля", – сказала министр.
По словам заместителя генкомиссара Марюса Драудвилы, некоторые школы, чтобы сохранить свою репутацию, не только не проверяют личные вещи школьников, но и неохотно разрешают это делать полиции.
"Очень сожалеем, но некоторые школы, в которых, по нашим данным, есть проблема, нашим сотрудникам попасть нелегко", – подчеркнул он.
По словам Драудвилы, представители полиции выслали министерству запрос, в котором рекомендуют обратить внимание на общий стандарт безопасности школ и улучшать его.
"Министерство должно подумать об общем стандарте безопасности школ, это заборы, человек, который ведет контроль, регистрирует учеников", – сказал он.