22 июня 2023 г. 15:22

ВРИО министра образования: школы могут проверять содержимое рюкзаков учеников

 
ELTA
Иртауте Гутаускайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

22 июня на встрече с членами фракции Партии труда ВРИО министра образования Эвелина Добровольская говорила о критической ситуации в школах, связанной с распространением наркотиков среди школьников. Добровольская подчеркнула, что сейчас школы могут контролировать наличие нелегальных веществ, проверяя личные вещи школьников.

"Одно из решений в связи с проверками мы упоминали. Есть юридическое регулирование, позволяющее школам установить внутренний порядок, подписать соответствующий договор с родителями и проверять личные вещи учеников", – сказала ВРИО министра образования.

Однако члены фракции Партии труда заметили, что школы не пользуются этой возможностью, чтобы не испортить свою репутацию.

"Трудовик" Андрюс Мазуронис интересовался, может ли Министерство науки, образования и спорта до начала учебного года подготовить базовые условия, которые включат во все договоры между школами и родителями.

"Есть возможность до осени подготовить перечень базовых условий, которые должны быть в договоре – обязан подписать договор с разрешениями на проверку вещей", – сказал депутат.

Добровальская считает, что в этом нет потребности, поскольку сами школы могут и без дополнительных условий проверять вещи учащихся.

"Не надо каждый раз вызывать полицию. Школьный работник или глава школы имеет право попросить у ученика показать личные вещи, при проверке должны присутствовать еще два свидетеля", – сказала министр.

По словам заместителя генкомиссара Марюса Драудвилы, некоторые школы, чтобы сохранить свою репутацию, не только не проверяют личные вещи школьников, но и неохотно разрешают это делать полиции.

"Очень сожалеем, но некоторые школы, в которых, по нашим данным, есть проблема, нашим сотрудникам попасть нелегко", – подчеркнул он.

По словам Драудвилы, представители полиции выслали министерству запрос, в котором рекомендуют обратить внимание на общий стандарт безопасности школ и улучшать его.

"Министерство должно подумать об общем стандарте безопасности школ, это заборы, человек, который ведет контроль, регистрирует учеников", – сказал он.

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