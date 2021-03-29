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Эта неделя покажет, началась ли в Литве третья волна коронавируса, сказала ВРИО главы Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гедре Алексене.
ВРИО главы НЦОЗ: эта неделя покажет, началась ли в Литве третья волна
© DELFI / Tomas Vinickas

"На прошлой неделе уровень заболеваемости был выше, чем неделей ранее. Тогда у нас было в среднем около 500 случаев в день, а на прошлой неделе их количество выросло до 700–800 в день. Это уже значительный рост#, – сказала в понедельник LRT Алексене.

По ее словам, этот рост может быть свидетельством начала третьей волны коронавируса.

ВРИО главы центра заметила, что данные за эту неделю покажут, началась ли в Литве третья волна.

"На самом деле можно предположить, что началась третья волна. (...) Возможно, так и есть, увидим на этой неделе", – сказала Алексене.

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