ВРИО главы НЦОЗ: эта неделя покажет, началась ли в Литве третья волна

"На прошлой неделе уровень заболеваемости был выше, чем неделей ранее. Тогда у нас было в среднем около 500 случаев в день, а на прошлой неделе их количество выросло до 700–800 в день. Это уже значительный рост#, – сказала в понедельник LRT Алексене.
По ее словам, этот рост может быть свидетельством начала третьей волны коронавируса.
ВРИО главы центра заметила, что данные за эту неделю покажут, началась ли в Литве третья волна.
"На самом деле можно предположить, что началась третья волна. (...) Возможно, так и есть, увидим на этой неделе", – сказала Алексене.
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