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С пандемией COVID-19, захватившей мир, мы, кажется, забыли о других инфекционных заболеваниях. Тем не менее, они никуда не делись, так что необходимо соблюдать осторожность. Сезон гриппа начинается осенью. Об этом в передаче "Утро на Delfi" рассказывали заведующая отделением детских инфекционных болезней клиники Сантарос, д-р. Инга Ивашкявичене и главный специалист отдела лечения инфекционных заболеваний НЦОЗ Грета Гаргасене.
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© Shutterstock

Дети особенно подвержены риску заболевания гриппом

Конечно, не стоит забывать и недооценивать грипп, так как он тоже может быть очень опасным. По словам д-р. И. Ивашкявичене, гриппом могут заразиться люди любого возраста, в том числе дети. Для маленьких детей грипп, по словам врача, может быть чрезвычайно сложным заболеванием, поэтому даже Всемирная организация здравоохранения включила несовершеннолетних в возрасте до 5 лет в группу высокого риска. Им очень важно сделать прививку от гриппа.

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В группу риска входят также люди с хроническими заболеваниями, поскольку у них очень высок риск тяжелого течения заболевания.

"Если у вас есть возможность защитить себя, вы должны ею воспользоваться. Кроме того, грипп часто может протекать в тяжелой форме, часто включает вторичные бактериальные инфекции, пневмонию и тому подобное. Привитый и избежавший осложнений при этом избегает применения антибактериальных препаратов, что тоже очень важно", - сказала д-р. И. Ивашкявичене.

Люди из групп риска в Литве могут привиться от гриппа бесплатно, а те, кто не относится к этим группам, могут купить вакцину за свой счет. В этом году он стоит около 20 евро.

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© Organizacijos nuotr.

В прошлом году от гриппа были вакцинированы 400 000 человек

По словам Г. Гаргасене, с каждым годом все больше людей прививаются от гриппа. В прошлом году были привиты около 400 тысяч человек.

"Несмотря на то, что в прошлом году у нас не было гриппа из-за карантинных мер, не нужно думать, что в этом году гриппа не будет. Ограничения ослаблены, и люди уже не следуют им так ответственно, как раньше. Мы призываем вас привиться и не забывать, что грипп обязательно вернется", - сказала Г. Гаргасене.

По сути, нет никаких специфических симптомов, которые отличают грипп, простуду и коронавирус. Правда, взрослые с коронавирусом часто теряют обоняние и вкус, но у детей такого симптома почти нет. Единственный способ диагностировать болезнь - сдать лабораторные анализы.

"В самом начале пандемии, в середине марта 2020 года, сезон гриппа уже был в самом разгаре. Затем всех пациентов обследовали и на грипп, и на ковид. Таких детей, поскольку я могу говорить о них, в нашей клинической практике не встречалось. Но действительно можно заразиться двумя инфекциями одновременно", - сказала педиатр.

Каждый сезон по миру распространяется новый штамм вируса гриппа, поэтому, по словам врача, прививаться от него необходимо каждый год. Однако мы далеки от того, чтобы быть образцом в этом плане, потому что даже люди из группы риска не спешат делать прививки.

Inga Ivaškevičienė
Inga Ivaškevičienė
© DELFI / Audrius Gavėnas

"Эти вакцины используются очень давно, они хорошо известны, побочные эффекты легкие. Здесь нет никакой неопределенности. […] Прививку нужно делать абсолютно всем с 6 месяцев. Но особое внимание следует уделять детям до 5 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и людям старше 65 лет. И тем, кто много контактирует с другими людьми", - сказала И. Ивашкявичене.

Молодым людям прививаться можно уже сейчас, а пожилым людям рекомендуется подождать до конца октября, чтобы иммунитет не угас до начала сезона гриппа.

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