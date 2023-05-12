Во избежание несчастных случаев и даже гибели людей, временно запрещается движение велосипедистов по реконструируемой велодорожке и по дороге Nr. 167 Смильтине–Нида.

"Отрезок дороги от Смильтине до Юодкранте не приспособлен для движения на велосипедах – ширина проезжей части здесь всего 7–8 м, нет обочин, дорога с опасными поворотами, горками, поэтому, чтобы защитить велосипедистов, просим их временно выбирать другие способы поездок в Нерингу, например, общественный транспорт или водный транспорт", – сказал представитель ЛДАД Эвалдас Петрикас.

Пешеходную и велодорожку до Юодкранте должны доделать в июле. Оборудуют новую велодорожку шириной 3,5 м, чтобы в случае необходимости ею могли пользоваться врачи скорой или полиция (сейчас ширина дорожки 2-2,5 м).

После завершения работы дорожка станет удобнее и безопаснее.

Стоимость работ по реконструкции велодорожки от Смильтине до Юодкранте – 5,8 млн. евро. Работы проводят на двух участках – 2,104-2,956 км и 2,956-15,567 км. Другую часть велодорожки (от Юодкранте до Прейлы) сейчас проектируют. Конкурс объявят в середине этого года. Оставшийся участок велодорожки планируют привести в порядок в 2024 г.

Сейчас общая протяженность пешеходной и велодорожки, появившейся в 1978 г., составляет около 50 км.