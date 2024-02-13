Временно закрыт популярный в Литве пешеходный маршрут

 
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Debesnų botaninis takas
Debesnų botaninis takas
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Жителей Вильнюса, желающих поехать в Жемайтию на выходных, предупреждают, что один из популярных и познавательных маршрутов в регионе закрыт. Дирекция охраняемых территорий Жемайтии сообщает, что Дебеснайская ботаническая тропа закрыта из-за обнаруженных на ней дефектов, сообщает портал madeinvilnius.

Возле тропы установлен информационный щит, на котором отмечено, что ее использование запрещено.

"Заботясь о вашей безопасности, сообщаем, что ботаническая тропа Дебеснай закрыта и ее использование запрещено", об этом предупреждают информационные щиты, установленные возле тропы.

На данный момент акт/декларация о завершении строительства не подписана в связи с выявленными дефектами, появившимися в ходе строительных работ.

Дирекция охраняемых территорий Жемайтии письменно уведомила подрядчика о выявленных недостатках. В случае не устранения подрядчиком выявленных недостатков дирекция примет меры правового характера, предусмотренные заключенным Договором.

После устранения выявленных недостатков при выполнении работ дирекция и подрядчик смогут подписать акт/декларацию о завершении строительства, после чего посетителей пригласят на прогулку по ботанической тропе Дебеснай.

"Теперь мы просим посетителей выбирать другие образовательные маршруты для проведения свободного времени", - говорится в сообщении Дирекции охраняемых территорий Жемайтии.

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