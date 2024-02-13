Временно закрыт популярный в Литве пешеходный маршрут

Возле тропы установлен информационный щит, на котором отмечено, что ее использование запрещено.

"Заботясь о вашей безопасности, сообщаем, что ботаническая тропа Дебеснай закрыта и ее использование запрещено", об этом предупреждают информационные щиты, установленные возле тропы.

На данный момент акт/декларация о завершении строительства не подписана в связи с выявленными дефектами, появившимися в ходе строительных работ.

Дирекция охраняемых территорий Жемайтии письменно уведомила подрядчика о выявленных недостатках. В случае не устранения подрядчиком выявленных недостатков дирекция примет меры правового характера, предусмотренные заключенным Договором.

После устранения выявленных недостатков при выполнении работ дирекция и подрядчик смогут подписать акт/декларацию о завершении строительства, после чего посетителей пригласят на прогулку по ботанической тропе Дебеснай.