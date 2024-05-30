Временно закрыт для купания пляж в Новой Вильне

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что несколько заборов воды показали сильное бактериологическое загрязнение энтерококками и кишечной палочкой. Предполагается, что загрязнения фиксируются из-за аварии на технологических бытовых стоках или из-за нелегального слива отходов.
Информация об ущербе природе передана Агентству охраны окружающей среды, установлен знак "Купаться запрещено".
Ответственные специалисты возьмут дополнительные пробы, чтобы выяснить источник загрязнения и установить нанесенный природе ущерб.
Муниципалитет отмечает, что проведенные перед началом сезона исследования показали, что на других вильнюсских пляжах вода чистая, купаться там разрешено.
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