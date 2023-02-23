Временно по ночам будут закрывать магистраль A1 под Каунасом

Последствия планируют устранить в течение нескольких ночей. Было решено проводить работы по ночам, поскольку в ночное время движение менее интенсивное, информирует ЛДАД.
Днем движение по обоим мостам ограничиваться не будет.
ЛДАД получила разрешение у Государственной строительной инспекции на демонтаж моста.
Во время устранения последствий аварии машины будут направлены в объезд:
те, кто едет в направлении Вильнюс-Клайпеда, поедут по ул. Йонавос, ул. Салако, ул. Нуокалнес, ул. Варню, набережная Нерис, проспект Балту, ул. Раситес и ул. Йотвингю (можно выбирать и Жемайтийское шоссе);
те, кто едет в направлении Клайпеда-Вильнюс, поедут по ул. Панерю, ул. Варню, ул. Нуокалнес, ул. Эйгулю и ул. Йонавос.
Напомним, что 14 февраля во время работ по демонтажу моста А.Мишкиниса, упала конструкция этого моста. По этой причине было закрыто движение по ул. Панерю.
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