Временно ограничено подключение к системе Налоговой инспекции

ГНИ информирует, что сейчас сайт инспекции выключен, система Mano VMI отключена, невозможно также связаться с ГНИ по телефону.

ГНИ информировала о ситуации Национальный центр кибербезопасности, когда устранят опасность, клиентов информируют.

Отмечается, что система подачи деклараций в интернете (EDS) действует.