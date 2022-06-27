Временно ограничено подключение к системе Налоговой инспекции

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Зафиксировано немало подключений к сайту Государственной налоговой инспекции (ГНИ), поэтому в целях безопасности систему временно отключили. В сообщении ГНИ сказано, что данные клиентов ГНИ находятся в безопасности.
ГНИ информирует, что сейчас сайт инспекции выключен, система Mano VMI отключена, невозможно также связаться с ГНИ по телефону.
ГНИ информировала о ситуации Национальный центр кибербезопасности, когда устранят опасность, клиентов информируют.
Отмечается, что система подачи деклараций в интернете (EDS) действует.
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