2024.06.04 16:32

Временно ограничено движение на столичной улице А.Юозапавичюса

 
ru.DELFI.lt
Transportas
Transportas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Из-за работ по реконструкции теплосетей 4-21 июня 2024 г. временно будет запрещено движение на ул. А.Юозапавичюса, около перекрестка с ул. Калварию. Объехать этот участок можно по ул. Слуцко или перекрестку улиц А.Юозапавичюса-Ринктинес, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства. Схему можно увидеть здесь.

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