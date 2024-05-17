Временно не будет работать система SPIS: будут проводиться профилактические работы

В это время рекомендуется подать заявления на получение социальных пособий следующим образом:
- отправьте заполненную форму заявления*, подписанную надежной электронной подписью, на адрес sis@vilnius.lt или отправьте ее с помощью системы электронной доставки на сайте https://epristatymas.lt/;
- отправьте заполненный бланк заявления* по почте по адресу: ул. Кауно 3, LT-01314 Вильнюс;
- подайте заявление на компенсацию расходов на отопление, горячую и питьевую воду и социальное пособие по телефону 070035545.
* необходимые формы для заполнения можно найти здесь.
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