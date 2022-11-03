Аэропорт Вильнюса планирует в начале ноября подготовительный этап к будущему строительству нового терминала отправления пассажиров, рядом с пассажирским терминалом аэропорта будет оборудована площадка для будущих строительных работ. В ходе подготовительных работ временно изменится транспортная схема в районе аэропорта – будет перенесена существующая остановка междугородних автобусов, а часть долговременной стоянки переместится на близлежащие парковки.
Долгосрочная автостоянка Р7 также будет закрыта в связи с подготовительными строительными работами. Все остальные парковки в районе аэропорта будут работать в обычном режиме.
Напоминаем, что на следующих этапах контрактного проекта терминала вылета Вильнюсского аэропорта вместе со строительством нового терминала будет проведена комплексная трансформация транспортных подъездов перед аэропортом: планируется обновить инженерные сети, заменить поверхность, установить кровлю и создать новую, значительно более проницаемую транспортную схему.
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