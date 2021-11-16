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Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за продолжающихся работ на улице Геросёс Вильтес, движение на этой улице временно переорганизовано в одностороннее. Машины могут ехать в направлении проспекта Саванорю.
Временно меняется порядок движения на столичной улице Геросёс Вильтес
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Об изменениях сообщают дорожные знаки, водителей просят соблюдать ПДД.

Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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