Временно меняется порядок движения на столичной улице Геросёс Вильтес

aA

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за продолжающихся работ на улице Геросёс Вильтес, движение на этой улице временно переорганизовано в одностороннее. Машины могут ехать в направлении проспекта Саванорю.