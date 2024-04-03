Временно из-за ремонта будет ограничено движение на эстакаде на ул. А.Гоштауто

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что пока неизвестно, сколько времени потребуется на ремонт, нужно провести более детальный осмотр конструкций. Надеются, что ремонт займет не больше двух недель.

Во время ремонта машины, которые едут со стороны проспекта Саванорю по ул. Гележинё Вилко на ул. А.Гоштауто, будут направляться в объезд.

Рекомендуется за тоннелем на ул. Гележинё Вилко повернуть налево в сторону ул. Лукишкю и дальше по ул. Гинею. Движение на ул. Гележинё Вилко не будет ограничено. Во время ремонта временно будет изменена трасса автобуса 56 маршрута, который едет в Фабийонишкес.