Врачи в ужасе от поведения пациентов, предлагают ввести дополнительные налоги

"Превентивные программы очень важны. От участия в них зависит показатель заболеваемости. Что заметили семейные врачи? Прямо можно сказать, люди в Литве мало заботятся о своем здоровье", – сказал президент Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

"Семейным врачам уже надоело звонить пациентам, уговаривать их, ибеждать прийти на проверку. Семейные врачи предлагают ввести финансовые средства побуждения к этому. Например, если человек злостно избегает участия в таких программах, он должен платить больше налог на здравоохранение. Можно рассмотреть и вопрос платы в 1-2 евро за каждый визит. Если человек участвует в программах, то ему ничего платить не надо", – предложил профессор.

По его словам, некоторые пациенты реагируют только на звонки врачей, а если звонит медсестра, то находят разные предлоги для неявки. На приглашение участвовать в программах отзывается 1/4 пациентов.

Депутат Антанас Матулас согласился с тем, что нужно искать какие-то способы привлечения людей к врачам.

"Нужны какие-то нестандартные меры, потому что сейчас эффекта нет. Мы даем бесплатно, просим: "Человек, будь живым и здоровым, прийти, можно выявить болезнь раньше" и, к сожалению, ничто не меняется, ситуация только ухудшается", – сказал депутат.

Отчет Государственной больничной кассы показал, что жители неактивно участвуют в превентивных программах. Представитель ГБК Татьяна Голубева сказала, что приходят 18% целевой популяции.

Правда, она отметила, что надо охватывать больший промежуток времени, поскольку, например, женщины участвуют в программах каждые 3 года. Превентивно проверку на рак груди прошли 26% женщин, которые могли это сделать.

Сейчас из фонда обязательного налога на здравоохранения оплачивают 5 программ. В 2022 г. на них выделили больше 30 млн. евро. Но уже сейчас видно, что все эти средства не будут использованы, потому что в программах участвуют меньше половины жителей.

Статистика не меняется уже 10 лет, сказала директор Ассоциации помощи онкобольным (POLA) Неринга Чакене.

"Участвуют 40%, информируют – до 60%. Например, в этом году информацию распространяют через инфостенды и брошюры. Разве это эффективно? Больничная касса интересовалась, почему у жителей, заболевших онкологическими заболеваниями, болезнь установили так поздно?", – вопрошала Чакене.

По данным POLA, проблема не то, что пациенты не послушные, а то, что они не получают информацию, нет централизованного механизма, который информировал бы пациента о возможности участия в превентивных программах.

"На самом деле много людей, особенно молодых женщин, которые в программе превенции рака шейки матки должны участвовать с 25 лет, слышат об этом впервые", – заметила Чакене.

Она указала и на вопрос некомпетентности врачей.

"Получают подозрительный результат анализа и говорят пациентке, что тут ничего страшного, повторим исследование через год. Три года подряд делают пробы, пока не формируется рак. Это реальные истории", – жаловалась представитель POLA.

Она указала и на проблему очередей, пациенты ждут визита 3-4 недели.