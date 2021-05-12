"Сегодня в больнице во время пятиминутки нам запретили вспоминать и грустить об уходе коллеги. В больнице запретили фотографии покойной и свечи", – удивлялись коллеги покойной, обратившиеся в редакцию Delfi.

Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю больницы Сонате Тените. По ее словам, такого запрета нет, только после консультаций со специалистами было решено не обострять ситуацию.

"Просто специалисты, психологи, психотерапевты рекомендуют в таких случаях не обострять ситуацию, не ставить фотографии покойного и т.д. Нет такого, чтобы что-то запрещалось. Да, мы думали, как и что делать, но после консультаций со специалистами решили не обострять ситуацию. Мы выразили соболезнования коллегам покойной. Людям предоставляют консультации, помощь. Понятно, что ситуация в больнице сложная. Но такого, чтобы руководство что-то запретило, не было", – сказала Тените.

Во вторник журналистам Delfi председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас сказал, что в конце мая состоится заседание, посвященное моббингу в больницах и других медучреждениях.

Матулас назвал одну из причин тщетной борьбы с этой проблемой - страх работников, боязнь делать открытые заявления.

Депутат Юргита Сеёнене во вторник сказала, что в Литве есть много законов, регламентирующих трудовые отношения. По ее словам, сейчас предлагают включить понятие моббинга в Трудовой кодекс. Но трудно сказать, почему закон не действует.

"Что нужно делать, так это менять порядок проведения конкурса на пост руководителей больницами. Моббинг на работе зависит от руководства. Надо, чтобы руководитель распознавал, что такое моббинг и сам им не пользовался, знал, как решать эту проблему. Должны проводиться регулярные оценки экспертов на рабочих местах. Еще при Вериге была создана рабочая группа, а также подробный комплексный план обеспечения здоровой обстановки на рабочих местах. Во время пандемии работа была остановлена, сейчас возобновлена. Я сама попросила, чтобы меня включили в состав этой комиссии", – сказала собеседница.

По ее словам, уже сейчас представлен закон о ротации сроков полномочия руководителей медучреждениями.

О том, что с собой покончила анестезиолог-реаниматолог Шяуляйской больницы, в социальных сетях сообщили в минувшее воскресенье. Врачи стали говорить о моббинге в больнице – о большой нагрузке, ответственности и психологическом давлении руководства.

Утверждали, что покойная долгое время на работе сталкивалась с унижениями. Перед смертью ее уволили с работы за грубое нарушение трудового режима.