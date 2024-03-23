Врачи Шешкинской поликлиники выписывают пациентам "шаги"

"Почему рецепты выдаем только для выздоровления, почему не выдаем их для сохранения здоровья? Цель нового пилотного проекта – поощрение и информирование людей о важности физической активности", – сказала автор идеи, глава платформы Walk15 Влада Мусвидайте-Вилчауске.

4000, 8000 или 10 000 шагов в день – вот три рецепта, которые отныне будут выписывать пациентам врачи Шешкинской поликлиники. С таким рецептом люди идут не в аптеку, а в приложение #walk15, объединяющее больше 650 000 пользователей.

"Пациент, получивший рецепт, с помощью телефона сканирует QR код и получает персональную программу. Цель вызова – три месяца выполнять предписание врача", – сказала Мусвидайте-Вилчауске.

Семейные врачи сказали, что впервые они смогут увидеть, выполняют ли пациенты их предписания.