Напомним, что помощь врачей Адамкене потребовалась в четверг. Сантаришкская клиника сообщила, что у Адамкене было нарушено кровообращение в головном мозге.

Врачи успешно провели сложную операцию – восстановили кровообращение.

Адамкене находится в Сантаришкской клинике.

Напомним, что в сентябре 2022 года Адамкусы переболели коронавирусом. Из-за COVID-19 Алма проходила лечение в больнице, некоторое время она находилась в реанимации.