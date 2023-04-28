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В пятницу утром врачи Сантаришкской клиники коротко прокомментировали состояние супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса - Алмы. "Состояние госпожи Алмы Адамкене остается тяжелым, но стабильным. Пока еще сложно оценить последствия инсульта", – сказано в сообщении.
Vadas Adamkus, Alma Adamkienė
Vadas Adamkus, Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Напомним, что помощь врачей Адамкене потребовалась в четверг. Сантаришкская клиника сообщила, что у Адамкене было нарушено кровообращение в головном мозге.

Врачи успешно провели сложную операцию – восстановили кровообращение.

Адамкене находится в Сантаришкской клинике.

Напомним, что в сентябре 2022 года Адамкусы переболели коронавирусом. Из-за COVID-19 Алма проходила лечение в больнице, некоторое время она находилась в реанимации.

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