Врачи рассказали о скончавшейся от коронавируса молодой женщине

Самой молодой из скончавшихся была женщина из Пренайского района. Она входила в возрастную группу 20-29 лет.
Директор Пренайской больницы Юрате Милакнене сказала, что молодая женщина не была привита. Кроме того, у нее были тяжелые сопутствующие болезни.
"Вопрос ее лечения все время обсуждался с врачами Каунасской клиники, Каунасской больницы. Чтобы ее состояние не ухудшилось, ее решили не перевозить в другую больницу. Она лежала у нас в реанимации. Но исход был печальным... По тому, в каком она была состоянии, большинство предполагало, что исход будет таким", – сожалела Милакнене.
Женщина уже была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, в течение недели ее состояние ухудшалось. До больницы она тяжело болела дома неделю, у нее была высокая температура - 40 градусов.
"У нее была дыхательная недостаточность, воспаление легких. Это был серьезный случай. Она лежала у нас неделю", – заметила Милакнене.
Еще одной жертвой COVID-19 была женщина 30-39 лет. Она жила в Тельяйском районе. Третья молодая жертва – мужчина из Кедайняйского района. Он входил в группу 40-49 лет.
ДС не сообщает, были ли у этих людей сопутствующие заболевания. Известно лишь, что все эти люди были непривиты или привиты частично.
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