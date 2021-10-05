Врачи рассказали о скончавшейся от коронавируса молодой женщине

Самой молодой из скончавшихся была женщина из Пренайского района. Она входила в возрастную группу 20-29 лет.

Директор Пренайской больницы Юрате Милакнене сказала, что молодая женщина не была привита. Кроме того, у нее были тяжелые сопутствующие болезни.

"Вопрос ее лечения все время обсуждался с врачами Каунасской клиники, Каунасской больницы. Чтобы ее состояние не ухудшилось, ее решили не перевозить в другую больницу. Она лежала у нас в реанимации. Но исход был печальным... По тому, в каком она была состоянии, большинство предполагало, что исход будет таким", – сожалела Милакнене.

Женщина уже была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, в течение недели ее состояние ухудшалось. До больницы она тяжело болела дома неделю, у нее была высокая температура - 40 градусов.

"У нее была дыхательная недостаточность, воспаление легких. Это был серьезный случай. Она лежала у нас неделю", – заметила Милакнене.

Еще одной жертвой COVID-19 была женщина 30-39 лет. Она жила в Тельяйском районе. Третья молодая жертва – мужчина из Кедайняйского района. Он входил в группу 40-49 лет.

ДС не сообщает, были ли у этих людей сопутствующие заболевания. Известно лишь, что все эти люди были непривиты или привиты частично.