Состояние остается стабильным, но тяжелым. A

Адамкене по-прежнему находится в Сантаришкской больнице.

Напомним, что супруге экс-президента в минувший четверг потребовалась помощь врачей. Ее доставили в Сантаришкскую клинику.

Эту информацию Elta подтвердила пресс-секретарь Адамкуса Божена Багонайтене.

Позже врачи клиники информировали, что в результате обследования у Адамккене установили нарушение мозгового кровообращения. Врачи клиники провели успешную операцию, кровообращение было восстановлено.