Врачи предупреждают: на следующей неделе нас может ожидать большая волна

"С сентября мы увеличивали количество реанимационных коек для пациентов с COVID-19, и теперь мы достигли максимума", - сказал профессор в передаче "День на Delfi".

По его словам, самая большая проблема на данный момент - найти персонал, который сможет работать с пациентами, зараженными коронавирусом.

"Мы могли бы открыть больше коек или аппаратов, но больше нет людей, которые могли бы лечить этих пациентов. На данный момент мы уже достигли максимального количества дополнительных коек, которые можем открыть", - сказал Т. Йовайша.

Он рассказал, что медики обсудили и разработали несколько планов действий перед длинными выходными.

"Мы ждем трудных выходных, трудной недели и, возможно, некоторые особенно сложные решения могут быть неизбежны", - сказал врач.

По его словам, это может быть отказ от других услуг, перевод врачей в отделения COVID-19.

"Если нам нужно будет еще больше увеличить количество коек для пациентов с COVID-19 - то резерва нет, их неоткуда брать. Каждая койка, которую нам нужно открыть сверх того, что есть сегодня, будет означать закрытие одной койки для лечения других пациентов", - объяснил врач.

"Это могут быть сложные решения, если нам нужно будет выбирать, какого пациента COVID-19 лечить, а какого - нет. Мы еще не находимся в такой ситуации, но предел уже достигнут, и если количество случаев COVID-19 продолжит расти, если количество тяжелобольных пациентов продолжит расти, эти решения должны быть приняты", - добавил он.

Профессор обратился к жителям с просьбой.

"Мы, врачи, не очень хотим оказаться в такой ситуации. Было бы очень грустно оказаться в такой ситуации, поэтому я очень прошу всех людей помнить об этом перед длинными выходными и быть осторожными, защищать себя, защищать других", - сказал Т. Йовайша.

Больше всего врачей беспокоят даже не выходные Дня поминовения усопших, а период через неделю или две после них, когда, по словам Т. Йовайши, наступает самая тяжелая фаза после заражения.

"Если люди будут неосторожными в эти выходные, будут много общаться, если инфицированные люди не будут защищаться, то мы можем увидеть большую волну не в эти выходные, а на следующей неделе. Напомню, что очень похожая ситуация была в прошлом году, когда через пару недель после Дня всех святых в Литве был зафиксирован значительный рост заболеваемости", - предупредил врач.

Т. Йовайша подчеркнул, что часть общества ошибается, считая коронавирус обычным гриппом. По словам врача, болезнь протекает несравненно тяжелее, особенно в случае дельта-штамма, который даже опаснее исходного варианта или альфа-штамма.

"Мы видели и свиной, и птичий грипп, многие инфекционные заболевания, поражающие легкие, но ни одно из них не было столь серьезным, как COVID-19", - пояснил врач. Он сказал, что в настоящее время в больницы поступают значительно более молодые пациенты с COVID-19, болеют дольше и тяжелее.

"Сейчас мы наблюдаем особенно большое количество молодых пациентов, средний возраст которых уже почти на 15 лет ниже, чем мы видели год назад. Ужасно больно видеть смерти молодых людей до 30 лет, зная, что это можно было легко предотвратить с помощью вакцинации", - сказал врач.

"То, что мы видим сейчас в отделениях интенсивной терапии, - это значительно более молодые люди, которые тяжело болеют. Те пациенты, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, даже если они выживают, проходят лечение в реанимационных палатах в среднем в течение трех недель", - сказал Т. Йовайша.