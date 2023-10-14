Врачи опять бьют тревогу: разъяснили, когда школьникам надо к ним обращаться

"Но даже при наличии этой возможности каждый пятый пропущенный урок ученика не был обоснован. На самом деле родители не выполняли свою прямую обязанность. Мы также видим некоторые признаки того, что отсутствие единых правил заставляет школы по-разному подходить к этому вопросу. Были такие случаи, когда директор общеобразовательной школы утверждал, что отец написал записку с обоснованием всех уже пропущенных уроков и тех, которые будут пропущены до конца учебного года. Таким образом, отсутствие этого приказа позволяло существенно злоупотреблять посещаемостью учащихся. Позиция министерства заключается в том, что учащиеся должны находиться в учебных заведениях во время учебного процесса. А пропуск занятий может быть оправдан только болезнью или достаточно объективными, серьезными причинами", – пояснил позицию министерства его представитель.