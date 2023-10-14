Врачи опять бьют тревогу: разъяснили, когда школьникам надо к ним обращаться

Врачи заявляют, что в связи с новым порядком потоки пациентов увеличатся еще сильнее, так как родители обращаются к врачам даже тогда, когда у ребенка обычная простуда. Представители сферы образования и медицины обсудили новый порядок в программе Новостного радио "Актуальное интервью".
Аргументы в пользу изменений
Вице-министр образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс объяснил, почему был введен новый порядок. "Мы начали получать очень четкие требования как от директоров школ, так и от учителей сделать что-то с посещаемостью учащихся. Потому что у нас были признаки того, что ситуация ухудшается – общее количество пропущенных занятий стабильно растет, если сравнивать 2019, 2022 или 2021 годы. Была собрана рабочая группа, чтобы решить, что необходимо делать", – сообщил замминистра.
По его словам, до сих пор родителям удавалось обосновать все пропуски занятий учениками: болезнью, личными причинами. Такая возможность и отсутствие единых правил вызвали проблемы, отметил Скауджюс.
"Но даже при наличии этой возможности каждый пятый пропущенный урок ученика не был обоснован. На самом деле родители не выполняли свою прямую обязанность. Мы также видим некоторые признаки того, что отсутствие единых правил заставляет школы по-разному подходить к этому вопросу. Были такие случаи, когда директор общеобразовательной школы утверждал, что отец написал записку с обоснованием всех уже пропущенных уроков и тех, которые будут пропущены до конца учебного года. Таким образом, отсутствие этого приказа позволяло существенно злоупотреблять посещаемостью учащихся. Позиция министерства заключается в том, что учащиеся должны находиться в учебных заведениях во время учебного процесса. А пропуск занятий может быть оправдан только болезнью или достаточно объективными, серьезными причинами", – пояснил позицию министерства его представитель.
Когда обращаться за медицинской помощью?
Президент Ассоциации семейных врачей, доктор Юлюс Калибатас напомнил, что врачи больше не выдают справок о пропуске занятий по болезни. "Так как вступил в силу новый порядок посещения, хочу еще раз подчеркнуть, что семейные врачи таких справок не выдают. Информация о посещении врача указана в вашем аккаунте esveikata.lt. Более того, по новому порядку за период до 5 дней в месяц родители могут самостоятельно обосновать пропуск занятий, выписав собственноручную справку о том, что ребенок не посещал школу по болезни. Если пропуск занятий превышает эти 5 дней, то соответственно необходимо обратиться к врачу", – сказал Ю. Калибатас.
Он также отметил, что срок в 5 дней в месяц, пропуск которых могут обосновать сами родители, обычно достаточен для выздоровления. "Давайте будем честными – 80 процентов всех инфекций верхних дыхательных путей имеют вирусное происхождение. Вызывают их банальные вирусы. Таким образом, на практике подобные заболевания проходят через 5-6 дней. Поэтому было очень логично, что при таких заболеваниях, при обычной простуде или кашле, к семейным врачам обращаться не нужно. Многие медицинские проблемы решаются сами собой, когда ты остаешься дома", – заявил президент Ассоциации семейных врачей доктор Ю. Калибатас.
Это же подчеркнул и заместитель министра образования, науки и спорта Р.Скауджюс – в медицинское учреждение следует обращаться только по поводу болезни учащегося, "а не для оправдания пропущенных уроков".