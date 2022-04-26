Врачи обеспокоены: это может стать причиной роста смертности в Литве

Глава Реабилитационной клиники Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук, профессор, кардиолог Раймондас Кубилюс сказал, что точных данных по статистике запущенных из-за пандемии болезней нет. Однако, по словам врача, можно констатировать, что во время COVID-19 многие люди не могли попасть к врачам, поэтому даже не знали, что больны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Неудивительно, что, по данным Института гигиены, во время пандемии росла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, кардиологи, заметили, что во время пандемии особенно сложно попасть к врачам было жителям районов", – сказла профессор.

Он объяснил, что такое запущенные болезни. Первая группа – с виду здоровые пациенты, которые махнули рукой на факторы риска, такие как высокий уровень холестерина, высокое давление, избыточный вес.

"Обычно такие люди говорят, что чувствуют себя хорошо, ничем не болеют. Однако вскоре пациенты начинают задыхаться, не могут справиться с физической нагрузкой. Тогда они обращаются к врачу, но мы видим, что болезнь уже прогрессирует из-за того, что ей вовремя не уделили внимания", – сказал врач.

Другая группа - люди, у которых уже диагностирована болезнь, назначены лекарства, но они отказываются из принимать и не ходят к врачам.

Запущенные сердечные болезни, по словам профессора, часто появляются потому, что пациент не чувствует симптомов болезни. Таких людей сложно мотивировать, чтобы они употребляли лекарства.

Кубилюс сказал, что во время пандемии больше всего пострадали люди с сердечными заболеваниями, которые не могли попасть на прием к специалистам. А в случае таких болезней важно, чтобы человек регулярно консультировался с врачом.

"После 65 лет наиболее распространенное явление - фибрилляция предсердий. Это надо установить как можно раньше - в течение 48 ч, ir вернуть ритм, назначить лекарства. Если вовремя этого не сделать, человеку грозит инсульт. Однако часто пациенты даже не чувствуют аритмии", – заметил Кубилюс.

В Литве во время независимости наиболее распространенной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Врач рекомендует всем мужчинам с 40, а женщинам с 50 лет обращаться к врачам, чтобы малейшую угрозу установили как можно раньше, даже если пациент ничего не чувствует.

"Если в программу профилактики не удастся ввести как можно больше людей, не удастся раньше поставить диагноз, тогда в ближайшее десятилетие статистика будет печальной", – заметил профессор.

"Каждый человек, которому исполнилось 20 лет, уже должен мерить давление, проверить холестерин и сдавать анализы каждых два года. Очень важны физическая активность и здоровое питание – казалось бы, нужно так немного для того, чтобы сердце было здоровым", – обобщил профессор.

По данным представителя Консультационной поликлиники Национального онкоинститута Арунаса Кулбоки, запущенных форм рака стало больше на 5%.

"Из-за пандемии, которая началась в 2020 г. жителям было сложно попасть к врачу на профилактический прием – в поликлиниках не было контактных визитов, не работали программы по профилактике рака. В результате продвинутых форм онкозаболеваний стало на 5% больше", – сказал он, заметив, что это уже такие формы, когда болезнь установлена поздно, ее сложно контролировать.

По словам собеседника, после того как в 2020 г. началась пандемия COVID-19, в их поликлинику приходило на 25% пациентов меньше.