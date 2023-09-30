Врачи о грядущей реформе: очереди увеличатся, качество обслуживания ухудшится, а миллионы будут потрачены впустую

Впустую тратятся государственные миллионы
Председатель Литовского педиатрического общества, педиатр профессор Вайдотас Урбонас по поводу такой идеи высказывается очень жестко – от реформы не будет пользы, системе будет нанесен серьезный ущерб. Как сказал профессор, согласно приказу министра здравоохранения, с 2027 года в первичном звене, то есть там, где человек записывается к семейному врачу, педиатров больше не будет – останутся только семейные врачи.
"Сейчас в Литве детьми есть и педиатры, и семейные врачи. Такая смешанная модель существует во многих странах мира, но министерство хочет все изменить – не опираясь на науку, экономику или данные опросов населения. По данным нашего опроса, 74 % жителей говорят, что за детей должен вести именно педиатр", – сказал проф. Урбонас.
Идея о том, что детей должны лечить семейные врачи, а не педиатры, была еще в 1995 году. "Почти 30 лет назад было принято решение, что Литва выбирает модель семейной медицины. Меня ужасает то, что решение по врачам того года выполняется, как если бы это была какая-то заповедь Божия. Но тогда мы и пользоваться мобильными телефонами не могли, потому что 30 лет назад их ни у кого не было. Литва тратит миллионы на преобразования, которые не приносят никакой пользы, как признало само Министерство здравоохранения. Они сказали: да, нет никаких доказательств того, что эта модель лучше. Так зачем тогда выкидывать миллионы на ветер? Потому что так было решено в 1995 году. Если бы это дети так думали, я бы понял, но здесь люди, которые контролируют миллионы. Мне жаль Литву, потому что нам, видимо, некуда девать деньги. Давайте отдадим эти деньги бастующим учителям, а не будем выбрасывать их", – не скрывал разочарования профессор. В. Урбонас.
Новая модель не сработала
Профессор уже направил письмо в Минздрав, в котором пишет, что нет научных доказательств того, что такая модель была бы лучше. Напротив, исследования показывают, что модель, в которой дети находятся под наблюдением педиатра, является наиболее эффективной. "А теперь мы хотим изменить эту модель на менее эффективную. Я этого вообще не могу понять и считаю, что это очень плохо. В Латвии была модель, которую хотят внедрить сейчас, но они ее корректируют, потому что увидели, что есть много проблем. Польша тоже движется к этому. Помню, что в 1995 году, один известный шведский профессор сказал мне, что он не очень понимает, что у нас происходит, потому что сами шведы хотели бы, чтобы педиатры занимались детьми, но они не могут, потому что педиатров не хватает", – сказал проф. В. Урбонас.
По словам собеседника, если педиатров исключить из первичного звена, они должны будут работать врачами-консультантами на среднем звене. В этом случае семейный врач выпишет направление ребенку на прием к педиатру. Однако, как говорит профессор, педиатры больше не будут нужны, потому что детей будут направлять непосредственно к специалистам, например детским гастроэнтерологам, детским кардиологам и им подобным.
"Уже сейчас увеличилась нагрузка на педиатров, также мы отмечаем значительный рост посещений приемных отделений больниц. Потому что родители не получают помощи в поликлиниках. Если есть возможность, родители всегда предпочитают направлять своих детей к педиатрам. Это также окупается экономически, поскольку сокращается число посещений специалистов. Однако официальный ответ министерства заключался в том, что лучше использовать одного врача, поскольку он будет заботиться о ребенке от рождения до смерти. Я подсчитал, что в таком случае доктору придется прожить 120 лет", – сказал проф. В. Урбонас. Профессор добавляет, что, хотя семейные врачи — отличные специалисты, педиатрам требуется гораздо больше времени для обучения.
"Все врачи учатся 6 лет, после чего начинается ординатура, которая длится 4 года, как для семейных, так и для детских врачей. Но семейные врачи в ординатуре изучают детские болезни 4-6 месяцев, а педиатры – 4 года. О семейных врачах не могу сказать абсолютно ничего плохого, они замечательные специалисты. Однако научные статьи доказывают, что эффективнее, чтобы дети находились под присмотром педиатров", – заключил профессор.
Прогноз – очереди будут еще больше
Другой опрошенный резидент-педиатр Елена Л. Букаускене также критикует такое решение. "Если родители не смогут записать ребенка в поликлинику к педиатру, семейный врач будет наблюдать за ним с рождения и при необходимости даст направление к педиатру. На мой взгляд, это плохое решение, поскольку врачи общей практики уже ужасно перегружены. Если мы посмотрим на примеры других стран, где было принято такое же решение, то увидим, что там полный хаос, потому что семейные врачи перегружены работой, ведут пациентов от новорожденных до пожилых людей, не успевают вникать в проблемы пациентов, отправляют их к педиатрам в больницу, в результате чего образуются огромные очереди", – рассказала собеседникца
По словам врача, если семейному врачу не будет ясно, что происходит с ребенком, родители получат направление к педиатру, но им придется ждать в очереди несколько месяцев. И в таком случае останется только пойти в приемное отделение. "Я думаю, что это прямой путь к ухудшению медицинского обслуживания детей в Литве, потому что медицинское обслуживание детей в первичном звене ухудшится, а прием врача станет менее доступным. Сами педиатры останутся в учреждениях вторичной помощи в качестве консультантов, а в детских больницах – в качестве педиатров и специалистов. Я думаю, это решение поспособствует процветанию частной медицины, но, конечно, не все могут себе это позволить. Как ни посмотри, у этой реформы нет абсолютно ни одного достоинства", – сказала Э. Л. Букаускене.
Хотя противники реформы пытаются продемонстрировать эти проблемы министерству, врач говорит, что они "упираются в стену". Проект был задуман много лет назад, и нынешняя власть просто унаследовала его.
Педиатры неизменно придерживаются мнения, что у них больше знаний для лечения детей. "Порой семейные врачи обижаются, когда мы им говорим, что иногда педиатры лечат детей лучше, чем семейные врачи. Впрочем, обижаться на это действительно не надо – педиатрию мы изучаем 4 года, теперь будет 5, плюс еще год специализации. В то время у семейных врачей такой возможности нет, и они изучают детские болезни гораздо меньше времени, поэтому накапливают за это время меньше знаний. Поэтому мы часто можем точнее поставить диагноз, точнее назначить лечение, потому что обладаем самыми свежими данными, ездим на конференции и т. д. Когда-то говорили, что после окончания курсов можно будет переквалифицироваться в семейного врача. Но я, вероятно, никогда не почувствую себя готовой лечить взрослого человека, потому что для этого нужны годы обучения, а не несколько месяцев", — сказала врач.
В министерстве утверждают, что очереди не увеличатся
Элита Радкевич, советница отдела медицинской, одонтологической и медицинской реабилитации Минздрава, рассказала, что реформа проводится с 1995-1998 годов, когда министерство приняло решение о семейной медицине. Согласно принятому решению, в сфере семейной медицины должны работать только семейные врачи.
В настоящее время более половины микрорайонов имеют семейных врачей без педиатров, особенно мало педиатров, по словам Э. Радкевич, работают в частном первичном звене. "Сейчас мы видим, что семейных врачей достаточно, педиатров переводят на вторичную помощь. Однако, если семейный врач не справляется с объемом пациентов, мы оставляем возможность иметь в своей команде врача-педиатра. Однако пациенту все же следует записаться на прием к семейному врачу", – сказал представитель Министерства.
Компетентность семейных врачей, по словам собеседника, достаточна для лечения как детей, так и взрослых. Хотя врачи против такой реформы, министерство приводит свои аргументы. "На самом деле, нет научных доказательств того, что тот или иной специалист является лучшим выбором в сфере первичной медико-санитарной помощи. Поскольку в Литве много семейных врачей, а с 1995 года нашей концепцией является семейная медицина, министерство стремится к реализации этой концепции. Если раньше в ординатуру поступало похожее число врачей и на детские болезни и на семейную медицину, то в этом году в ординатуру поступило около 100 семейных врачей и всего 4-5 врачей-педиатров", – отметила Э.Радкевич.
В министерстве не верят, что такая реформа приведет к увеличению очередей, утверждая, что для сокращения очередей уже предусмотрен и утвержден план. По словам советницы Минздрава, устранение педиатра из первичного звена не повлияет на очереди, поскольку на эти места трудоустроят семейных врачей.