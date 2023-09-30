Врачи о грядущей реформе: очереди увеличатся, качество обслуживания ухудшится, а миллионы будут потрачены впустую

Вайдотас Урбонас

Идея о том, что детей должны лечить семейные врачи, а не педиатры, была еще в 1995 году. "Почти 30 лет назад было принято решение, что Литва выбирает модель семейной медицины. Меня ужасает то, что решение по врачам того года выполняется, как если бы это была какая-то заповедь Божия. Но тогда мы и пользоваться мобильными телефонами не могли, потому что 30 лет назад их ни у кого не было. Литва тратит миллионы на преобразования, которые не приносят никакой пользы, как признало само Министерство здравоохранения. Они сказали: да, нет никаких доказательств того, что эта модель лучше. Так зачем тогда выкидывать миллионы на ветер? Потому что так было решено в 1995 году. Если бы это дети так думали, я бы понял, но здесь люди, которые контролируют миллионы. Мне жаль Литву, потому что нам, видимо, некуда девать деньги. Давайте отдадим эти деньги бастующим учителям, а не будем выбрасывать их", – не скрывал разочарования профессор. В. Урбонас.