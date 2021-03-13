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Врачи Кедайняйской станции скорой помощи 9 марта исполнили танец надежды под песню Master KG - Jerusalema. Идея танца связана с желанием вдохнуть надежду в измученный пандемией COVID-19 мир. Танец, появившийся во время пандемии - наилучшее доказательство того, что и в такой период можно жить, а главное - танцевать. Врачи занимают передовые позиции в борьбе с новым вирусом, нередко рискуют своим здоровьем, помогая больным.
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