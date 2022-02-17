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С этой недели семейные врачи не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида, сообщил Минздрав Литвы.
Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида
© DELFI / Domantas Pipas

"Это значит, что сейчас семейному врачу не надо назначать дополнительные консультации: человек считается здоровым через 10 дней с начала изоляции, сэкономленное время врачи смогут уделить больным", – сказано в сообщении.

Минздрав указал, что такое решение было принято для оптимизации работы семейных врачей в условиях распространения омикрона.

Кроме того, по данным Минздрава, за назначением лечения и больничным к врачу должны обращаться сами пациенты: отныне медсестра или семейный врач не должны связываться с заболевшими в тот день, когда на e.sveikatа поступает сообщение о положительном результате теста на COVID-19. К семейному врачу должны обращаться те, кто нуждается в помощи врача.

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Факт выздоровления врач сможет фиксировать в системе по желанию пациента, чтобы это сделать пациенту надо зарегистрироваться на консультацию. Если больной COVID-19 проходил лечение в больнице, то записи в e.sveikatа должен делать врач стационара.

Кроме того, чтобы снизить административное бремя, поликлиникам не придется составлять списки больных, которые проходят амбулаторное лечение от COVID-19.

Минздрав напоминает, что заболевшие легкой формой ковида считаются выздоровевшими через 10 дней с момента появления симптомов.

Если болезнь была бессимптомной, то изоляция прекращается через 7 дней после получения положительного результата ПЦР-теста.

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