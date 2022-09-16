По данным НПО, некоторые из этих людей пережили различные травмы в своей стране, в том числе сексуальное насилие и пытки, и теперь "сталкиваются с новой травмой — насильственным вытеснением".

"Они чувствуют, что на них снова и снова охотятся, преследуют. В результате они чувствуют себя бесчеловечными, испытывают еще больший стресс и тревогу", - говорится в заявлении Хайди Берг, психолога организации в Литве.

Представители неправительственной организации указывают, что они узнали от мигрантов, что последние пытались въехать в Литву в течение нескольких дней или даже недель, но их разворачивали.

"Врачи без границ" также утверждают, что некоторые мигранты, опасаясь быть пойманными и развернутыми, были вынуждены "попытаться пересечь границу в изолированных районах, где нет возможности удовлетворить основные потребности и получить медицинскую помощь".

По мере приближения зимы "Врачи без границ" обеспокоены возможными еще более серьезными последствиями для здоровья этих людей.

По данным организации, мигранты не имеют доступа к возможности подачи ходатайства о предоставлении убежища на законных основаниях или эти возможности очень ограничены.

"Неприемлемо, что правительство Литвы пытается нормализовать такое неподобающее поведение и отказ в правах в ответ на перемещение людей, которые в отчаянии бежали из своей страны в поисках безопасности и лучшей жизни", — заявила представитель организации "Врачи без границ" Браун.

Это не первый раз, когда эта организация критикует действия Литвы в вопросе обращения с мигрантами. В августе НПО осудила отношение государства к мигрантам, нелегально въехавшим в страну и ожидающим решения о предоставлении убежища, назвав это "системной дискриминацией".

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что отказываться от политики разворота мигрантов в ближайшее время не планируется, ее намерены оформить законодательно.

На данный момент пограничники не пропускают мигрантов на основании решения министра.

Критики говорят, что действия Литвы по разворачиванию мигрантов обратно в Беларусь можно считать вытисенением, нарушающим международное право.

Управление по основным правам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex раскритиковало Литву за коллективное вытеснение мигрантов пограничниками. По его словам, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подачи прошения о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте действительно не работает.

По словам литовского министра, международное право не предусматривает ситуации, когда под видом мигрантов осуществляется ​​гибридная атака, поэтому его необходимо менять.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда Служба охраны госграницы Литвы получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили около 13,4 тыс. из них.

Некоторые из упомянутых в статистике мигрантов неоднократно пытались въехать в Литву.