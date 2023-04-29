"Госпожа Алма Адамкене продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Существенных изменений нет", — говорится в присланном клиникой комментарии.

ELTA напоминает, что А. Адамкене, супруге бывшего президента Валдаса Адамкауса, в четверг понадобилась медицинская помощь – портал Lrytas.lt сообщил, что первую леди доставили в Сантаришкскую клинику.

Эту новость ELTA подтвердила представитель В. Адамкауса Божена Багонайтене.

По сообщению Lrytas.lt, у А. Адамкене случился инсульт. Первой леди, попавшей в больницу, сделали операцию.